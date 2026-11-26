С приближением зимы хочется не просто обновить гардероб или выбрать подарки близким, но и сделать это с особым удовольствием. С 27 по 30 ноября в торгово-развлекательном центре «Марко Молл» пройдет ежегодная акция Черная пятница с выгодными предложениями и бонусами для посетителей. В масштабной акции принимают участие более 20 брендов.

Помимо шопинга посетителей ждет розыгрыш ценных призов: телевизор, стиральная машина, беспроводные наушники, аэрогриль, портативная аудиосистема и полезные гаджеты для дома.

Стать участником очень просто: достаточно совершить покупку в дни акции на сумму от 2000 рублей и зарегистрировать чек на стойке информации до 30 ноября. Подведение итогов состоится 5 декабря в 14:00 в зоне фуд-корта.

Все подробности об акции, организаторе и правилах розыгрыша можно найти на сайте и в официальных соцсетях ТРЦ «Марко Молл».