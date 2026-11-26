В Рязанской области близятся к завершению работы по восстановлению домов, повреждённых в результате майских и июльских атак беспилотников. Об этом губернатор Павел Малков сообщил во время прямой линии.

По словам главы региона, 57 семей уже приобрели новое жильё. Ещё четыре семьи выбрали квартиры, пять продолжают поиски подходящих вариантов. Собственникам двух пострадавших квартир осталось выдать жилищные сертификаты.

Власти завершают и ремонт повреждённых окон, балконов и остекления подъездов. Всего после атак заменили более 20 тысяч стёкол.