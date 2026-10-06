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Новости России

Пульмонолог призвал забыть о популярном способе лечения кашля у детей

Никита Рязанцев
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Популярные домашние методы лечения кашля зачастую могут быть опасны для детских легких, заявил «КП» пульмонолог и аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Специалист призвал забыть о том, чтобы дышать над картошкой. Дело в том, что горячий пар обжигает верхние дыхательные пути и усиливает отек слизистой.

«Если у ребенка ночной приступ крупа, лучше просто зайдите с ним в ванную и включите теплую воду, чтобы подышать умеренно влажным воздухом, но не кипятком», — пояснил Бережанский.

Также врач призвал перестать ставить горчичники и йодные сетки, так как эффективность этого метода вызывает сомнения. Кроме того, он посоветовал не делать ингаляции с минералкой, ромашкой или алоэ, не использовать ингалятор без назначения врача и не давать муколитики после 18:00.

Бережанский пояснил, что для эффективного лечения кашля у детей нужно вовремя укладывать их спать, включить увлажнитель воздуха на 50-55%, убрать из меню сладкое и цитрусы. Также он указал на пользу дыхательных игр и постурального дренажа.

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