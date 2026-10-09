Умер чемпион СССР и экс-тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев

Федерация каратэ России сообщила о кончине выдающегося спортсмена и наставника. В пятницу, 9 октября, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Омар Муртазалиев — чемпион СССР по каратэ, заслуженный тренер России и бывший главный тренер национальной сборной. В августе 2026 года ему исполнилось 63 года.

Омар Муртазалиев родился в 1963 году и начал свою спортивную карьеру в 1980 году в Махачкале. Его талант и упорство быстро принесли результаты: в 1991 году он стал чемпионом СССР по каратэ, а в 1992 году завоевал титул чемпиона России.

Завершив активную спортивную карьеру, Омар Муртазалиев посвятил себя воспитанию новых поколений бойцов. За годы тренерской работы он подготовил более 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта. Он многое сделал для российского карате в непростой для этого вида спорта период, добавили в пресс-службе.

Вершиной тренерской карьеры Омара Муртазалиева стало назначение на пост главного тренера национальной сборной России. Он руководил командой до 2019 года.