Фото: пресс-служба«Ростелекома»
Новости России

Ростелеком представил регионам готовые ИИ-решения для госуправления

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

«Ростелеком» подвел итоги первого этапа акселерационной программы по внедрению искусственного интеллекта в регионах. В финал вышли семь технологических решений, которые разработчики адаптировали под конкретные задачи государственного управления. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Программа проходит при партнерстве с НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Минцифры России. Участники должны были показать не только возможности своих технологий, но и практический эффект, сроки подготовки пилота и конкретную проблему, которую способен решить ИИ.

«Мы сознательно уходим от модели акселератора, результатом которого становится демодень и набор красивых презентаций. Для нас результат — когда есть конкретная проблема региона, технологическая компания, способная ее решить, понятный пилот и измеримый эффект. Важно, что часть сегодняшних финалистов уже доказала свои решения в российских регионах. Теперь наша задача — помочь масштабировать этот опыт».

Финалисты представили разработки на питч-сессии в рамках форума «Цифровые решения». Экспертное жюри выбрало лучшим проектом HRBox — цифровую среду для сотрудников государственных органов. Она объединяет административные процессы, базу знаний, обучение и ИИ-инструменты.

HRBox уже используют в правительстве ЯНАО. Аудитория платформы превышает 7 тыс. пользователей. Автоматизация внутренних процессов дала эффект, сопоставимый со 104 млн рублей фонда оплаты труда.

В зрительском голосовании победила платформа видеоаналитики VizorLabs. ИИ анализирует записи с камер на строительных площадках и городских объектах, находит нарушения и опасные ситуации и передает информацию ответственным службам.

В Московском регионе к системе подключили более 8 тыс. камер. Мониторинг охватывает свыше 70% из 1,5 тыс. строительных объектов. Такой подход позволяет расширять контроль без пропорционального увеличения штата.

Компания «КодИнсайд» представила платформу Docor AI, которую применяют в Пензенской области. ИИ-агенты анализируют социально-экономические показатели, помогают проверять закупочную документацию и работают в цифровых каналах общения с гражданами. В отдельных процессах время выполнения задач удалось сократить с 1–1,5 часа до 15–20 минут.

Guardora разработала технологию для безопасного обновления ИИ-моделей на защищенных данных. Персональные, медицинские и другие данные остаются внутри инфраструктуры заказчика, а модель приходит к данным для дообучения. Во время пилота срок обновления модели сократился до шести дней, а число ошибок на новых данных практически свели к нулю.

Проект «Агент ROI» создает единый контур для работы с ИИ-помощниками и нейросетями. Платформа контролирует действия агентов и разграничивает права доступа. Чувствительные данные при этом остаются внутри инфраструктуры региона.

Компания 3iTech представила инструменты речевой аналитики, анализа обратной связи и голосовых ИИ-агентов. Одним из первых вариантов применения может стать анализ записей обращений граждан в контакт-центры и МФЦ. Система помогает выявлять типовые проблемы и факторы, которые влияют на качество обслуживания.

«ИнфоГИС» разработала технологию, которая объединяет ИИ и LiDAR-съемку с беспилотников для обновления данных о лесном фонде. Алгоритмы анализируют каждое дерево и определяют его породу, высоту, диаметр и объем древесины.

Технологию уже испытали в Республике Коми и Кировской области. По данным участников программы, около 80% российских лесов не имеют актуальных сведений. При этом ежегодно необходимо обновлять информацию примерно о 30 млн гектаров леса.

Следующий этап программы «Ростелекома» предусматривает подготовку совместных пилотов с регионами. Компания рассчитывает создать механизм, который позволит быстрее переносить успешные ИИ-решения из одного субъекта России в другие.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Шведский самолет-разведчик четвертый день подряд летает над Черным морем
Следующая статья
Коммунальный коллапс начался в Киеве
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Политика

Политолог назвал символическим визит делегации НАТО в Киев

Василий Вакаров считает, что приезд Военного комитета альянса должен был продемонстрировать поддержку главкому ВСУ Александру Драпатому
Экономика и бизнес

В Рязани суд взыскал с подрядчика 36 млн рублей за незаконное использование бюджетных средств

Прокуратура Рязанской области добилась признания дополнительного соглашения к контракту на строительство ФОКа недействительным
Культура и события

Рязанский губернаторский симфонический оркестр пригласил на концерт «От света к тени»

В программе произведения Жака Ибера и Дмитрия Шостаковича. 
Интересное

Участник «Битвы экстрасенсов» предположил, кому мог передать дар Кашпировский

Никита Турчин предположил, что Кашпировский мог передать бывшему лидеру ЛДПР способность предвидеть события
Новости России

IT-аналитик Кусков: Происшествие в дата-центре Яндекса в Сасове затронуло миллионы пользователей

После пожара компания остановила работу дата-центра, из-за чего несколько сотен организаций столкнулись с проблемами в работе своих ресурсов
Новости кино и ТВ

Кашпировский планировал выступление в Стамбуле за несколько месяцев до смерти — SHOT

Одни из последних сеансов Кашпировский провел в мае. По словам его знакомых, уже тогда было заметно, что ему становилось тяжело, однако он продолжал работать.
Общество

В Рязанской области обновили базу вакансий в АПК 

Работодатели разместили около 900 предложений, почти 400 вакансий предусматривают готовые варианты жилья
Спорт

В Сасово строят стадион в парке «40 лет ВЛКСМ»

На объекте уже начали обустраивать спортивное ядро и возводить трибуну и гараж
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье