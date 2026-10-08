Ростелеком представил регионам готовые ИИ-решения для госуправления

«Ростелеком» подвел итоги первого этапа акселерационной программы по внедрению искусственного интеллекта в регионах. В финал вышли семь технологических решений, которые разработчики адаптировали под конкретные задачи государственного управления. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Программа проходит при партнерстве с НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Минцифры России. Участники должны были показать не только возможности своих технологий, но и практический эффект, сроки подготовки пилота и конкретную проблему, которую способен решить ИИ.

«Мы сознательно уходим от модели акселератора, результатом которого становится демодень и набор красивых презентаций. Для нас результат — когда есть конкретная проблема региона, технологическая компания, способная ее решить, понятный пилот и измеримый эффект. Важно, что часть сегодняшних финалистов уже доказала свои решения в российских регионах. Теперь наша задача — помочь масштабировать этот опыт».

Финалисты представили разработки на питч-сессии в рамках форума «Цифровые решения». Экспертное жюри выбрало лучшим проектом HRBox — цифровую среду для сотрудников государственных органов. Она объединяет административные процессы, базу знаний, обучение и ИИ-инструменты.

HRBox уже используют в правительстве ЯНАО. Аудитория платформы превышает 7 тыс. пользователей. Автоматизация внутренних процессов дала эффект, сопоставимый со 104 млн рублей фонда оплаты труда.

В зрительском голосовании победила платформа видеоаналитики VizorLabs. ИИ анализирует записи с камер на строительных площадках и городских объектах, находит нарушения и опасные ситуации и передает информацию ответственным службам.

В Московском регионе к системе подключили более 8 тыс. камер. Мониторинг охватывает свыше 70% из 1,5 тыс. строительных объектов. Такой подход позволяет расширять контроль без пропорционального увеличения штата.

Компания «КодИнсайд» представила платформу Docor AI, которую применяют в Пензенской области. ИИ-агенты анализируют социально-экономические показатели, помогают проверять закупочную документацию и работают в цифровых каналах общения с гражданами. В отдельных процессах время выполнения задач удалось сократить с 1–1,5 часа до 15–20 минут.

Guardora разработала технологию для безопасного обновления ИИ-моделей на защищенных данных. Персональные, медицинские и другие данные остаются внутри инфраструктуры заказчика, а модель приходит к данным для дообучения. Во время пилота срок обновления модели сократился до шести дней, а число ошибок на новых данных практически свели к нулю.

Проект «Агент ROI» создает единый контур для работы с ИИ-помощниками и нейросетями. Платформа контролирует действия агентов и разграничивает права доступа. Чувствительные данные при этом остаются внутри инфраструктуры региона.

Компания 3iTech представила инструменты речевой аналитики, анализа обратной связи и голосовых ИИ-агентов. Одним из первых вариантов применения может стать анализ записей обращений граждан в контакт-центры и МФЦ. Система помогает выявлять типовые проблемы и факторы, которые влияют на качество обслуживания.

«ИнфоГИС» разработала технологию, которая объединяет ИИ и LiDAR-съемку с беспилотников для обновления данных о лесном фонде. Алгоритмы анализируют каждое дерево и определяют его породу, высоту, диаметр и объем древесины.

Технологию уже испытали в Республике Коми и Кировской области. По данным участников программы, около 80% российских лесов не имеют актуальных сведений. При этом ежегодно необходимо обновлять информацию примерно о 30 млн гектаров леса.

Следующий этап программы «Ростелекома» предусматривает подготовку совместных пилотов с регионами. Компания рассчитывает создать механизм, который позволит быстрее переносить успешные ИИ-решения из одного субъекта России в другие.