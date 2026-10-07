Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не считает нужным выбирать новую примадонну российской эстрады после отъезда Аллы Пугачевой. В интервью РИА Новости он заявил, что артистам важнее заниматься музыкой, чем бороться за громкие звания.

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».

«Для меня это то же самое, что выбирать директора какого-то подземного мармеладного завода — я не понимаю, зачем нужно возводить кого-то на пьедестал», — сказал он.

Дробыш подчеркнул, что представители музыкальной индустрии должны прежде всего заниматься творчеством. По его мнению, звания не определяют ценность артиста.

Кого называли новой примадонной

После отъезда Пугачевой из России в шоу-бизнесе стали обсуждать, кто может занять место главной певицы отечественной эстрады. Среди возможных претенденток называли Ларису Долину, Полину Гагарину, Ани Лорак, Лолиту.

Дробыш заявил, что с уважением относится к каждой из коллег, но не видит причин назначать кого-то из них главной звездой страны.

«Я безмерно люблю Лолиту, но почему ее надо делать главной?» — отметил продюсер.

Он привел в пример Валерию. По словам Дробыша, певица останется Валерией независимо от громких титулов, если продолжит хорошо петь и выпускать хиты.

Отдельно продюсер высказался о звании Филиппа Киркорова «король поп-музыки». Дробыш считает такое определение удачным и признает вклад артиста в российскую музыку.

При этом остальные подобные титулы он назвал «шелухой». По мнению продюсера, значение имеют талант, творчество и новые песни, а не статус главной звезды.

Как Пугачева получила звание примадонны

Аллу Пугачеву с конца 1990-х годов принято называть примадонной российской эстрады. Этот титул закрепился за певицей после ее участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-1997», где она исполнила песню «Примадонна».

Пугачева уехала из России в октябре 2022 года вместе с детьми в Израиль. 3 ноября 2023 года она ненадолго вернулась в Россию, где записала три песни для личного пользования, после чего вновь покинула страну.