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Новости России

Коц назвал причину задержания военного блогера «Рыбаря» в Черногории

Никита Рязанцев
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Задержание основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории может быть связано с желанием местных властей выслужиться перед НАТО, допустил военкор Александр Коц.

Ранее сообщалось, что россиянина, его жену и троих коллег преследуют за то, что они якобы приехали снимать документальный фильм о том, как страна с 1 ноября вводит визы для россиян, подгоняя правила под требования Евросоюза.

«Черногория — член НАТО и прилежный кандидат в ЕС. Ей нужно сдавать домашку. Пятеро русских с камерой в отчете о евроинтеграции смотрятся отлично», отметил Коц в публикации на платформе «Макс».

Журналист добавил, что «Рыбаря» и его команду давно преследуют на Западе. В сентябре из Чехии выгнали двух его сотрудников. Летом Британия ввела санкции против десяти человек из его окружения, а Госдеп еще раньше пообещал до десяти миллионов долларов за сведения о них. Его обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Офицальный редставитель МИД Мария Захарова уточнила, что посольство в Черногории выясняет обстоятельства задержания. Местные силовики возбудили дело об угрозе национальной безопасности.

По данным Mash, Звинчука доставили в отдел полиции в Которе — сейчас он и его коллеги на допросе. Издание допустило, что его могут выдать из Черногории в США по запросу американских властей.

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