Суд в Рязани отказал банку во взыскании 435 тысяч рублей с заемщика

Советский районный суд города Рязани вынес решение, отказав кредитной организации в удовлетворении иска о взыскании задолженности с местного жителя. Ключевым фактором, повлиявшим на исход дела, стало заявление ответчика о пропуске банком установленного законом трехлетнего срока исковой давности.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что между банком и гражданином ранее был заключен договор потребительского кредитования. Финансовое учреждение исполнило свои обязательства, выдав заемщику денежные средства. Однако заемщик не возвращал полученную сумму и не выплачивал начисленные проценты в установленные договором сроки, в результате чего образовалась задолженность в размере 435 тысяч 887 рублей 51 копейки. Банк не представил суду доказательств того, что заемщик вносил какие-либо платежи в счет погашения долга.

Несмотря на очевидность факта наличия долга, заемщик в ходе заседания заявил о применении последствий пропуска срока исковой давности. Согласно договору, общий срок исковой давности составляет три года. Если кредитор не обращается в суд за защитой своего права в течение этого периода, должник вправе ходатайствовать об отказе в иске.

Изучив материалы дела, суд признал требования банка обоснованными по существу, однако согласился с доводами ответчика о пропуске процессуальных сроков. На основании этого судья пришел к выводу, что принудительное взыскание задолженности в данном случае невозможно, и полностью отказал банку в удовлетворении исковых требований.

Судебный акт не вступил в законную силу.