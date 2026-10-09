В Рязанской области в местах концентрации ДТП установили 14 современных камер

Министерство транспорта Рязанской области сообщило о расширении сети автоматизированных систем контроля дорожного движения. В регионе начали функционировать 14 новых современных комплексов фото- и видеофиксации, которые были размещены в зонах с наибольшей концентрацией дорожно-транспортных происшествий.

Установленные устройства обладают улучшенными техническими характеристиками по сравнению со своими предшественниками. Благодаря этому они способны фиксировать ряд нарушений, которые ранее часто оставались безнаказанными из-за ограничений старого оборудования. Это нововведение призвано существенно повысить уровень дисциплины среди водителей и сделать дороги области значительно безопаснее.

Согласно официальным данным регионального Минтранса, обновленные комплексы отслеживают четыре ключевых вида нарушений правил дорожного движения:

использование водителем мобильного телефона во время движения;

движение с непристегнутым ремнем безопасности;

превышение установленного скоростного режима;

непредоставление преимущества пешеходам на регулируемых и нерегулируемых переходах.

Представители ведомства подчеркивают, что установка таких систем является важным и необходимым шагом в комплексной работе по снижению общей аварийности. Главная задача нововведения заключается в профилактике дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, в сохранении здоровья и жизни всех участников дорожного движения.