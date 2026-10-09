Врач-фармаколог объяснил почему погода влияет на самочувствие

Перед грозой раскалывается голова, в летнюю жару одолевает слабость, а при резкой смене погоды дают о себе знать старые травмы и скачет артериальное давление. Такие реакции большинство из нас привычно называет метеозависимостью. Однако, как выясняется, это вовсе не самостоятельное заболевание, которое можно диагностировать одним анализом или устранить приемом одной таблетки.

О том, почему организм на самом деле реагирует на перемены погоды, какие процессы запускаются в теле при смене атмосферных условий и как помочь себе оставаться в привычном ритме жизни, в беседе с ИА IrkutskMedia рассказал кандидат медицинских наук, руководитель научно-клинического отдела Международной ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов, врач-клинический фармаколог, иммунолог и эксперт компании Solgar Илья Кукес.

По словам эксперта, погода чаще всего выступает не первопричиной плохого самочувствия, а своеобразным триггером — фактором, который повышает общую нагрузку на организм и обнажает его уязвимые места.

«Погода работает как нагрузочный фактор и таким образом проявляются слабые места организма: в сосудах, нервах, обмене энергии или из-за нехватки нужных веществ. Когда меняются температура, атмосферное давление или влажность, организму приходится адаптироваться. У большинства людей этот процесс проходит незаметно, но при сниженных резервах организма могут появляться головная боль, усталость, нарушения сна, раздражительность, усиленное сердцебиение, слабость или тревожность», — пояснил Илья Кукес.

Механизмы реакции организма на температурные колебания достаточно просты. В жару сосуды кожи расширяются, чтобы обеспечить теплоотдачу, а организм активно теряет жидкость вместе с потом. В холод сосуды, напротив, сужаются, помогая сохранить тепло внутри тела. За всеми этими изменениями автоматически следит вегетативная нервная система. Именно поэтому температурные перепады часто сопровождаются изменениями пульса и давления, дрожью или ознобом.

Группы риска: кто особенно чувствителен к капризам погоды

Особенно чувствительными к жаре и холоду оказываются люди с определенными состояниями здоровья. В зону повышенного риска входят пациенты с гипертонией, заболеваниями сердца, сахарным диабетом и избыточным весом. Многое также зависит от состояния сосудистой стенки: чем хуже она способна регулировать сосудистый тонус, тем заметнее может быть реакция на внешние изменения.

Отдельная важная тема — головная боль и мигрень. У некоторых людей приступ могут запускать перепады атмосферного давления, повышенная влажность, сильный ветер или загрязнение воздуха. При этом причины реакции у разных людей существенно различаются: свою роль могут играть индивидуальные сосудистые особенности, накопленный стресс или хронический недосып.

Энергетический дефицит: когда организму не хватает сил на адаптацию

Адаптация к изменяющимся условиям требует от организма серьезных дополнительных ресурсов. В каждой клетке нашего тела есть митохондрии — своеобразные «энергостанции», которые участвуют в выработке энергии. При недостатке витаминов группы B, магния или железа человек может ощущать разбитость, сонливость и значительно более медленное восстановление после нагрузок.

«Обезвоживание, загрязненный воздух могут усиливать фоновое воспаление и окислительный стресс, повреждать клетки и нарушать обмен веществ. Это не основная причина метеозависимости, но оно снижает запас прочности организма. В результате появляется больше усталости и мышечного дискомфорта», — комментирует Илья Кукес.

Меняется и качество сна. Погода и продолжительность светового дня способны существенно влиять на отдых: в жару бывает сложнее высыпаться, а осенью и зимой у части людей закономерно снижается настроение. Поэтому метеочувствительность может проявляться не только физической болью, но и повышенной тревогой или бессонницей.

Развенчание популярных мифов о погоде и суставах

При этом не все популярные представления о влиянии погоды на организм одинаково хорошо подтверждены научными исследованиями. Эксперт обращает внимание на важный нюанс: крупные научные работы не выявили четкой связи между изменениями погоды и болью в коленях или спине. Более заметная корреляция была обнаружена преимущественно для пациентов с подагрой, у которых такая связь действительно прослеживается.

Базовые правила: что можно сделать самостоятельно

В первую очередь стоит обратить внимание на фундаментальные привычки, которые формируют запас прочности организма. Регулярный режим сна помогает значительно лучше переносить изменения нагрузки, а достаточное потребление воды особенно важно в жару, когда риск обезвоживания многократно возрастает. Посильная физическая активность поддерживает работу сосудистой и нервной систем.

«Не менее важно разнообразное питание с достаточным количеством овощей, белка, железа и витаминов. Если у человека уже есть хронические заболевания, например гипертония, мигрень, астма или диабет, их важно держать под контролем вместе с врачом», — отмечает эксперт.

Полезным инструментом самоконтроля может стать дневник самочувствия. Если в течение одного-двух месяцев регулярно записывать свои симптомы и погодные условия, становится гораздо проще понять, действительно ли существует повторяющаяся закономерность в реакциях организма.

Поддержка добавками: что рекомендует эксперт

В качестве дополнительной поддержки при выявленной метеочувствительности или повышенной нагрузке на организм может рассматриваться включение в рацион биологически активных добавок. Илья Кукес подчеркивает, что конкретный компонент, его дозировку и необходимость применения стоит подбирать строго индивидуально вместе с врачом.

Магний в форме цитрата. Помогает организму при повышенной нагрузке на нервную и сосудистую системы, сопровождающейся сердцебиением, спазмами, нарушением сна или мигренью. Отдавать предпочтение лучше биодоступной форме цитрата, которая значительно лучше усваивается организмом.

Витамины группы B и коэнзим Q10. Способствуют выработке энергии и помогают в работе нервной системы. Их могут рекомендовать при усталости, ощущении «тумана в голове», упадке сил и длительном восстановлении после нагрузок.

Омега-3 ПНЖК. Могут рассматриваться при чувствительности сосудов к изменениям погоды и скачкам давления. Важно выбирать биодобавку омега-3 с оптимальным соотношением ЭПК и ДГК, и учитывать дозировку — суточной нормой считается 950 мг.

L-аргинин. Применяется при реакции сосудов на холод и жару, зябкости и головной боли сосудистого типа. При заболеваниях сердца и приеме сердечных препаратов L-аргинин требует обязательной предварительной консультации с врачом.

Глицин и таурин. Могут быть рекомендованы, если метеочувствительность сопровождается тревогой, перегрузкой или поверхностным сном.

Клетчатка и пробиотики. Поддерживают микрофлору кишечника при сопутствующих проблемах с пищеварением.

Красные флаги: когда нельзя списывать симптомы на погоду

Эксперт особо подчеркивает, что метеочувствительность не должна становиться универсальным объяснением любых неприятных симптомов в организме. Ряд состояний требует немедленного обращения к врачу, и их категорически нельзя игнорировать или откладывать визит к специалисту.

К таким тревожным сигналам относятся:

сильная или необычная, особенно впервые возникшая головная боль;

боль или давление в груди;

перебои в работе сердца;

обмороки;

стойко высокое артериальное давление;

одышка и отеки;

приступы удушья;

тяжелая аллергическая реакция;

длительная тревога, подавленность или бессонница, которые уже заметно мешают повседневной жизни.

Метеозависимость — это не диагноз, а сигнал организма о том, что ему нужна поддержка. И чем внимательнее мы будем к этому сигналу, тем легче сможем сохранять здоровье и привычный ритм жизни при любых капризах погоды.