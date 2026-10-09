В Рязани к декабрю 2027 года построят новую 5,5-километровую тепломагистраль

Глава администрации города Рязани Борис Ясинский поделился актуальной информацией о ходе масштабного проекта по обновлению городских тепловых сетей. В настоящее время ведется активная прокладка новой тепломагистрали, которая соединит Ново-Рязанскую ТЭЦ и улицу Черновицкую.

Общая протяженность нового трубопровода составит почти 5,5 километра. Строительные процессы сейчас активизировались на втором и третьем участках трассы. Подрядная организация выполняет комплекс сложных инженерных задач: устанавливает фундаменты и опоры, проводит бетонирование конструкций и осуществляет монтаж непосредственно самих трубопроводов.

Реализация этого проекта критически важна для стабильного теплоснабжения центральной части города и микрорайона Горроща. Существующая сеть, которая десятилетиями обеспечивала эти районы теплом, на сегодняшний день практически исчерпала свой эксплуатационный ресурс и требует замены.

Первый участок новой магистрали протяженностью почти 1,4 километра был построен и успешно введен в эксплуатацию еще два года назад. За это время сеть доказала свою надежность и отлично справляется с возложенными на нее нагрузками.

Завершение строительства второго и третьего этапов запланировано на декабрь 2027 года. Сразу после ввода новой системы в полноценный режим работы старая, изношенная сеть будет окончательно выведена из эксплуатации.