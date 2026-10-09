Фото: СК России по Рязанской области
Происшествия

Экс-директор УК получил условный срок за гибель женщины от глыбы льда в Рязани

Анастасия Мериакри
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Советский районный суд Рязани 8 октября вынес приговор по уголовному делу, связанному с гибелью женщины в центре города. Бывший руководитель управляющей компании «Олимп Сервис» был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Испытательный срок также установлен в размере двух лет. Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд запретил ему занимать руководящие должности в сфере управления недвижимостью на тот же двухлетний период.

В материалах дела отмечено, что подсудимый полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, а также в полном объеме возместил материальный и моральный вред семье погибшей.

Напомним, что трагический инцидент произошел вечером 4 марта на Первомайском проспекте. С кровли многоквартирного дома № 21/24 на прохожую обрушилась глыба льда. Девушка, шедшая по тротуару, получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована. Несмотря на все усилия медицинских работников, спасти ее жизнь не удалось, и она скончалась в больнице от полученных повреждений.

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