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Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Алексей Самохин
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Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.

Делегация альянса намерена обсудить с украинским руководством вопросы поставок вооружений. Полковник в отставке, военный обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок объяснил возможные причины визита. По его словам, иностранные специалисты могут предоставлять консультации по дальнейшему ведению боевых действий, а также проводить закрытые рабочие встречи с украинскими военачальниками.

Сам комитет не распределяет технику напрямую, поскольку такие вопросы решаются на уровне межгосударственных контактов. Эксперт отметил, что зарубежные гости могут согласовывать общие параметры помощи: потребности армии, объемы и график поставок.

Одной из задач поездки также является сбор актуальной информации с мест. Представители блока выслушают позицию Киева, после чего передадут собранные данные национальным правительствам стран-участниц. 

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