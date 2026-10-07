Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.

Делегация альянса намерена обсудить с украинским руководством вопросы поставок вооружений. Полковник в отставке, военный обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок объяснил возможные причины визита. По его словам, иностранные специалисты могут предоставлять консультации по дальнейшему ведению боевых действий, а также проводить закрытые рабочие встречи с украинскими военачальниками.

Сам комитет не распределяет технику напрямую, поскольку такие вопросы решаются на уровне межгосударственных контактов. Эксперт отметил, что зарубежные гости могут согласовывать общие параметры помощи: потребности армии, объемы и график поставок.

Одной из задач поездки также является сбор актуальной информации с мест. Представители блока выслушают позицию Киева, после чего передадут собранные данные национальным правительствам стран-участниц.