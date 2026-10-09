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Общество

В землянике, выращенной в Рязанской области, выявили превышение пестицидов

Анастасия Мериакри
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям продолжает работу по обеспечению продовольственной безопасности в регионе. Очередное нарушение выявлено при контроле за качеством сельскохозяйственной продукции, выращенной индивидуальным предпринимателем в Старожиловском районе Рязанской области.

11 июня 2026 года специалисты ведомства провели выездное обследование земельных участков, принадлежащих местному ИП. В условиях открытого грунта должностное лицо Управления отобрало объединенные пробы сельскохозяйственной продукции — земляники и жимолости. Образцы были направлены в аккредитованную лабораторию для определения остаточного содержания действующих веществ пестицидов и агрохимикатов.

По итогам проведенных анализов эксперты установили тревожный факт: в отобранных пробах ягод зафиксировано превышение допустимого содержания остаточных количеств действующих веществ пестицидов. Это означает, что продукция не соответствует установленным нормам безопасности и может представлять потенциальную угрозу для здоровья потребителей.

В связи с выявленными нарушениями в октябре 2026 года Управлением Россельхознадзора была организована внеплановая проверка, проведение которой в обязательном порядке согласовано с органами прокуратуры.

По результатам внеплановой проверки, при установлении состава административного правонарушения, виновному индивидуальному предпринимателю может грозить административная ответственность. Согласно действующему законодательству, размер штрафа за подобные нарушения составляет от 10 до 100 тысяч рублей.

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