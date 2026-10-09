Ученые предупредили о серии магнитных бурь на выходных

Земля оказалась на пути сразу трех выбросов солнечной плазмы, которые вызовут несколько периодов геомагнитных возмущений в ближайшие дни. Такой прогноз озвучили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Первое облако плазмы было выброшено Солнцем еще 6 октября. Согласно расчетам астрофизиков, оно достигло земной магнитосферы вечером пятницы, 9 октября, после 18:00 по московскому времени. Этот выброс спровоцировал магнитную бурю уровня G2, что соответствует средней интенсивности геомагнитных возмущений.

Одним из приятных побочных эффектов такой активности станет возможность наблюдения полярных сияний. Ученые допускают их появление на широтах от 55–60 градусов и выше, а при благоприятных атмосферных условиях свечение можно будет заметить значительно южнее привычных зон наблюдения.

Следом за первым выбросом Солнце произвело еще два корональных выброса массы — 7 и 8 октября. Специалисты ИКИ РАН прогнозируют, что эти два облака плазмы объединятся в единый поток по пути к Земле и достигнут нашей планеты примерно в полдень воскресенья, 11 октября. Этот приход вещества также способен вызвать магнитную бурю сопоставимого уровня G2.

Таким образом, повышенная геомагнитная активность будет сохраняться на протяжении всех выходных. Метеочувствительным людям рекомендуется внимательно следить за своим самочувствием и соблюдать рекомендации врачей.

При этом в лаборатории подчеркивают, что нынешний всплеск солнечной активности пока носит нестабильный характер. Текущая серия выбросов не обязательно означает начало длительного периода усиления активности светила, поэтому делать далеко идущие прогнозы преждевременно.