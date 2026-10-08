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Политика

Подпольщик Лебедев заявил о настораживающих странностях в работе украинской ПВО

Алексей Самохин
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что не видит логичного объяснения ситуации с украинской системой ПВО на фоне продолжающихся поставок военной техники. Своими наблюдениями он поделился в опубликованном посте.

По словам Лебедева, в Одесской области украинские силы ПВО регулярно сбивают значительную часть воздушных целей. При этом Киев, по его мнению, должен иметь еще более плотную систему защиты.

«Если в Одесской области удаётся сбивать значительную часть того, что летит, то Киев, по идее, должен быть защищён ещё лучше. Поймите правильно: я искренне рад нашим успехам. Но на фоне происходящего это начинает выглядеть подозрительно — особенно после приезда на Украину более трёх десятков представителей стран НАТО», — написал Лебедев.

Он отметил, что одновременно продолжает поступать информация о перемещении военной техники и грузов. В частности, Лебедев утверждает, что получил сообщения о скоплении техники в лесах Харьковской области. По его словам, о движении военных грузов сообщают и в Одесской области. Речь идет о колоннах грузовиков и бензовозов в районе Маяков, а также о погрузке и разгрузке на железнодорожных путях в Ильичёвске.

Лебедев заявил, что сообщения о перемещении военной техники поступают из Котовска. Кроме того, он упомянул работу переправ в Вилково, Килии, Измаиле и Рени со стороны Румынии.

Отдельно координатор подполья обратил внимание на развитие транспортных связей западных областей Украины с Румынией. По его словам, новые железнодорожные линии европейской колеи позволяют перевозить часть грузов без перегрузки непосредственно на границе.

Лебедев утверждает, что сообщения о военной логистике поступают и от авиационных объектов. В них фигурируют Киев, Озёрное в Житомирской области, Староконстантинов в Хмельницкой области, Львов, Ивано-Франковск и Коломыя. По его словам, из Александрии Кировоградской области регулярно сообщают о доставке грузов тяжелыми вертолетами.

«То есть с одной стороны мы видим огромный поток техники, боеприпасов, средств ПВО и военной логистики. А с другой — Киев продолжают разбирать ударами так, будто всей этой насыщенной системы защиты просто не хватает. Вот здесь у меня и возникает вопрос. Что-то не сходится», — заключил Лебедев.

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