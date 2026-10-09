В Рязанской области 12 октября стартует третий поток проекта «СВОй бизнес»

12 октября в Рязанской области стартует третий поток образовательного проекта «СВОй бизнес», разработанный совместно партией «Единая Россия», общественной организацией «Опора России» и Корпорацией МСП. Программа создана специально для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей.

В рамках проекта участники получат комплексные знания о том, как открыть и вести собственное дело. Образовательная программа включает изучение современных финансовых инструментов, индивидуальные консультации профильных специалистов и поддержку опытных наставников. Особое внимание уделяется практике: участники посетят действующие предприятия региона, где смогут вживую увидеть производственные процессы и перенять ценный опыт у успешных предпринимателей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул уникальность этого события для региона. По его словам, Рязанская область стала первым субъектом Российской Федерации, где начала работать данная программа.