Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

В Рязанской области 12 октября стартует третий поток проекта «СВОй бизнес»

Анастасия Мериакри
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12 октября в Рязанской области стартует третий поток образовательного проекта «СВОй бизнес», разработанный совместно партией «Единая Россия», общественной организацией «Опора России» и Корпорацией МСП. Программа создана специально для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей.

В рамках проекта участники получат комплексные знания о том, как открыть и вести собственное дело. Образовательная программа включает изучение современных финансовых инструментов, индивидуальные консультации профильных специалистов и поддержку опытных наставников. Особое внимание уделяется практике: участники посетят действующие предприятия региона, где смогут вживую увидеть производственные процессы и перенять ценный опыт у успешных предпринимателей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул уникальность этого события для региона. По его словам, Рязанская область стала первым субъектом Российской Федерации, где начала работать данная программа.

«Проводим ее по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». «СВОй бизнес» стал лауреатом премии «Мы вместе» в номинации «Герои нашего времени» и вошел в тройку лучших инициатив по поддержке участников СВО и членов их семей», — отметил глава региона.

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