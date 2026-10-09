Благоустройство набережной и строительство умной спортплощадки в Рыбновском округе завершат в октябре

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Павел Супрун совершил рабочую поездку в Рыбновский муниципальный округ. Вместе с главой округа Еленой Минковой он оценил темпы реализации ключевых инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни местных жителей.

Первым пунктом инспекции стала набережная реки Вожа, где ведется масштабная работа по созданию современной и комфортной городской среды. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку, монтируют системы уличного освещения и проводят сварку металлического каркаса для будущей пешеходной дорожки. Обновленное пространство станет новой точкой притяжения для горожан и гостей района.

В городе Рыбное делегация осмотрела строительную площадку на улице Каштановой. Здесь в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» возводится уникальная «умная» спортивная площадка круглогодичного использования.

Главная особенность объекта — наличие мультимедийной системы с доступом в интернет, которая позволит любому желающему заниматься на тренажерах самостоятельно, без участия инструктора. Сейчас специалисты сосредоточены на прокладке инженерных сетей и коммуникаций, монтаже фасадных конструкций и котельной, а также на комплексном благоустройстве прилегающей территории.

Руководство региона поставило четкую задачу: завершить работы как на набережной, так и на спортивном объекте до конца октября 2026 года.

Кроме того, в ходе визита Павел Супрун обратил пристальное внимание на состояние придорожного сервиса. Была проведена инспекция приведения в порядок прилегающих территорий объектов обслуживания в населенных пунктах Срезнево, Высокое и Зеленинские Дворики.