Средства личной гигиены и дешёвые пластиковые сувениры с символом наступающего года не подходят для подарков коллегам в рамках игры «Тайный Санта». Об этом рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по этикету Альбина Холгова в комментарии изданию «Абзац».

По словам специалиста, подарки, связанные с личной гигиеной и уходом за телом, считаются неуместными. К этой категории относятся гели для душа, пена для бритья, бритвенные станки и различные кремы.

Холгова пояснила, что подобные вещи допустимо дарить только самым близким людям. При этом даже для них такой презент может оказаться неудачным.

Ещё одна распространённая ошибка при выборе новогодних подарков — покупка недорогих фигурок с символом наступающего года. Как пояснила эксперт, такие сувениры часто оказываются бесполезными безделушками, которые лишь собирают пыль.

Если коллега всё же хочет подарить символ года, стоит выбирать фигурку из благородных материалов. Дешёвые пластиковые изделия для такого случая не подходят.