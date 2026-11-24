23 ноября в Рязани произошло ДТП с участием автомобилей «Киа Рио» и «Лада Калина». В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка иномарки. Её доставили в больницу.

Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, столкновение произошло примерно в 16:20 возле дома № 125, строение 3, на улице 12-й Район. Территориально это съезд с Северного обхода Рязани в сторону Борок.

По предварительной информации, 63-летний рязанец за рулём такси «Киа Рио» столкнулся с автомобилем «Лада Калина», которым управлял 51-летний житель Старожиловского муниципального округа.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.