Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Беспилотники сбили над Рязанской областью днём 9 октября

Анастасия Мериакри
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В пятницу, 9 октября, средства противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве Рязанской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно данным военного ведомства, в течение дня, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными расчетами ПВО было перехвачено и уничтожено в общей сложности 62 украинских беспилотника. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Коми, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Точное количество беспилотников, сбитых в границах Рязанской области, в сводке не уточняется.

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