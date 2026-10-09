В Канищеве машина вылетела с дороги и снесла забор в результате ДТП

В микрорайоне Канищево в Рязани в пятницу, 9 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария привела к повреждениям городской инфраструктуры.

Судя по фотографиям с места событий, в результате столкновения одна из машин потеряла управление и врезалась в металлическое ограждение. Удар оказался достаточно сильным: конструкция была деформирована, а автомобиль в итоге оказался на газоне.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает канал «Топор. Новости Рязани» в Максе.

Официальная информация не поступала.