В Иркутской области супругов нашли мертвыми на кровати в обнимку

В одном из поселков Казачинско-Ленского района в Иркутской области супругов Муравьевых нашли мертвыми на кровати в обнимку, пишет «КП».

Пара пропала без вести 7 сентября. По версии следствия, они помогали пенсионеру по хозяйству, а затем вместе поужинали. Супруги Муравьевы отправились спать. В это время 69-летний хозяин дома зашел в спальню и выстрелил в них из обреза. От полученных ранений они умерли на месте. После этого мужчина закрыл дом и покинул его.

«Только спустя три недели поисков полицейские наткнулись на дом отшельника. Перед ними предстала страшная картина: убитые супруги лежали на кровати в обнимку», — говорится в публикации.

По словам источника, пожилой мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, якобы услышал, как гость предлагал супруге расправиться с хозяином дома, что и стало причиной, по которой он взялся за оружие. Впоследствии соседи признались, что он и ранее их пугал странным поведением. Подозреваемого задержали и арестовали.

По данным издания, вместе супруги прожили около пяти лет, а в этом году впервые всерьез заговорили о детях. Мужчине было 40 лет, его жене — 34.