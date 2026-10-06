В акватории Черного моря загорелся танкер

В федеральной территории «Сириус» введены оперативные меры безопасности в связи с чрезвычайным происшествием на море. Глава администрации территории Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря.

Для предотвращения любых рисков для здоровья отдыхающих и местных жителей принято решение о временном закрытии всех пляжей федеральной территории. Доступ к береговой линии ограничен до особого распоряжения.

Параллельно с этим запущен режим постоянного мониторинга экологической обстановки. Специалисты совместно с представителями Росгидромета в непрерывном режиме проверяют качество воздуха и состояние морской воды.

Власти обратились к населению с просьбой проявить благоразумие. Граждан просят воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе и, по возможности, не открывать окна в жилых и офисных помещениях до стабилизации ситуации.

Администрация «Сириуса» взяла ситуацию на особый контроль и пообещала систематически информировать общественность о результатах экологического мониторинга и дальнейших шагах по устранению последствий инцидента.