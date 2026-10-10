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Новости России

Сладков назвал разницу между бомбардировками Киева и Белграда

Никита Рязанцев
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Военный корреспондент Александр Сладков резко раскритиковал заявления о том, что действия ВС России в Киеве якобы похожи на бомбардировки Белграда в 1999 году.

Журналист обратил внимание, что силы НАТО целенаправленно наносили удары по гражданским объектам в сербской столице.

«Мы больницы и школы, памятники культуры и административные здания не бомбим, как западники бомбили в Сербии. И снаряды с обедненным ураном мы не используем», — написал Сладков в «Максе».

Он подчеркнул, что российская армия, в отличие от Североатлантического альянса, бьет по целям, связанным с военной промышленностью противника и ВСУ. Все эти объекты согласовывают разведка и командование.

Сладков напомнил, что силы НАТО уничтожили 25 тысяч зданий в Белграде, включая 19 больниц, 20 поликлиник, 69 школ. Также они действовали агрессивно в Багдаде.

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