Ритуальный агент объяснил, почему гроб с Кашпировским могут вскрыть

Гроб с телом психотерапевта Анатолия Кашпировского могут вскрыть украинские пограничники и таможенники, если дело действительно дойдет до его транспортировки в соседнюю страну, заявил «МК» сотрудник одного из ритуальных агентств.

Ранее СМИ писали, что после прощания на Троекуровском кладбище гроб с телом уехал в неизвестном направлении. По одной из версий, он последовал в сторону Украины. Утверждается, что психотерапевт завещал похоронить себя рядом с родителями и дочерью в Виннице. Подтверждений этой информации пока нет.

Собеседник издания пояснил, что для транспортировки тела на Украину потребуется проделать огромный путь через Белоруссию, Латвию, Литву и Польшу. В то же время после пересечения границы им придется передавать тело европейскому перевозчику, так как на российских номерах в страны ЕС въезд запрещен.

При въезде на Украине также могут возникнуть трудности и неприятные моменты.

«Украинское законодательство предусматривает процедуру вскрытия гроба, если поступит достоверная информация о запрещенных в гробу вложениях», — пояснил он.

Ритуальный агент добавил, что закладывал бы на транспортировку тела при таком сценарии неделю и больше. Если же пограничники найдут ошибки в документах, то могут развернуть ритуальный транспорт. Кроме того, они могут отказать в транзите или запретить въезд сопровождающим.

О смерти Кашпировского стало известно 3 октября. Психотерапевту и известному телевизионному целителю было 87 лет. Он получил широкую известность в конце 1980-х и 1990-х годах, когда его телевизионные сеансы собирали у экранов миллионы зрителей.