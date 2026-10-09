Познер резко ответил критикам после интервью о спецоперации

Журналист Владимир Познер заявил в беседе с НСН, что не ожидал столь бурной реакции на его интервью Times Radio, в котором он высказался о ходе спецоперации.

Телеведущий ранее выразил мнение, что Россия победит Украину на поле боя. Также он связал происходящее на международной арене с вопросом расширения НАТО и отношениями между Москвой и Западом. Вскоре некоторые украинские СМИ раскритиковали его и вышли с заголовками в стиле «Лучше бы он молчал».

Познер подчеркнул, что его мнение основано на фактах, а не на эмоциях. Также он отметил, что он не воспринимает критику близко к сердцу.

«Как это будут квалифицировать те или иные люди, мне, честно, совершенно все равно», — пояснил журналист.

При этом он заявил, что в ближайшее время на его сайте может появиться открытое письмо, в котором он закроет все вопросы к нему и расставит все точки над i.