В ФНС объяснили, почему дети стали получать письма от налоговой

Письма о необходимости заплатить налог получают дети, которые владеют земельными участками и недвижимостью, заявили РИА Новости в ФНС.

Там пояснили, что несовершеннолетних также считают налогоплательщиками. Речь идет о ситуациях, когда имущество было подарено, получено по наследству или же детям выделили долю в праве на квартиру, купленную в том числе на средства маткапитала.

«Налогоплательщиками по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц признаются лица, обладающие правом собственности на недвижимое имущество, включая земельные участки, независимо от возраста», — рассказали в ведомстве.

В Федеральной налоговой службе обратили внимание, что по факту оплату от их имени проводят родители, опекуны или законные представители

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут заключать сделки самостоятельно, однако для этого требуется письменное разрешение их родителей, усыновителей или попечителей, уточнили в службе.

Налоговое уведомление направляют не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа по почте заказным письмом или на «Госуслугах», добавили в ФНС.