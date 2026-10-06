Фото с сайта Pxhere.com
Новости России

Том Круз случайно встретил россиян и рассказал им, что думает о стране

Никита Рязанцев
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Пара из Красноярска случайно встретила на улице в Сеуле американского актера Тома Круза, неоднократно посещавшего Россию. Он рассказал им, какое у него осталось впечатление от страны, пишет НГС24 со ссылкой на преподавателя английского и китайского языка Алену Мель.

Россияне попросили артиста сделать с ним фото, тот согласился. Попутно незнакомцы сообщили ему, что приехали в Южную Корею из Сибири.

«Я был одним из первых пилотов, кто приземлился в Сибири на заправку, в 90-х. Я приземлил там самолет, потому что я хотел увидеть Сибирь», — пояснил Круз.

Издание предположил, что он немного перепутал даты, так как актер приезжал в Новосибирск в 2014 году. Тогда он приземлился в Толмачево на дозаправку: его частный самолет летел из Нидерландов в Японию.

«А еще я был в Москве в 1987 году. Был мой первый визит, мне очень понравилось», — подчеркнул американец.

Круз добавил, что еще был в 2011 году на балете в Большом театре, вновь открытом после реконструкции. При этом он произнес название театра по-русски.

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