В семье участника СВО погибли пять человек в Хабаровском крае

Пожар в доме в Комсомольске-на-Амуре унес жизни матери и ее четырех детей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев.

Он уточнил, что отец семьи погиб на СВО, но спасенных девочек не планируют отправлять в детский дом, потому что у них остались родственники, которые смогут принять их.

«У них есть старшие дети — в этой семье было 14 детей», — рассказал Перевезенцев.

Пожар в жилом здании на улице Гамарника вспыхнул рано утром в четверг. При ликвидации возгорания были найдены тела матери и ен четверых детей. Благодаря действиям соседа удалось спасти двух девочек шести и десяти лет. За этот подвиг его пообещал наградить губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Возбуждено уголовное дело по статье о «Причинении смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначены экспертизы для определения причин пожара.