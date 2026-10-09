медведь
Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

Девушка из Карелии рассказала, как одолела медведя благодаря смелой тактике

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жительнице Карелии удалось спастись при встрече с агрессивным медведем благодаря смелой тактике, ее рассказ о пережитом опыте привели в группе «Наша жизнь — Meijän elaigu» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером в среду около села Ведлозеро. В тот день 25-летняя местная жительница гуляла с собакой. В какой-то момент она заметила, что букавально в паре метров от нее стоял лесной хищник. Он был агрессивен и стал бросаться на девушку.

«Я стала истошно кричать и визжать, пытаясь напугать медведя, а собака залилась лаем. Чтобы хоть как-то отбиться, я сама бросилась на него, имитируя атаку», — пояснила она.

Зверь несколько раз поднимался на задние лапы, затем он обошел девушку с питомцем по кругу. Они начали двигаться к дому, и медведь последовал за ними. Вскоре хищник свернул на соседний участок.

Местная жительница предупредила соседей о появлении опасного зверя. Также она сообщила об этом охотоведам и властям.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Тверской области после атаки БПЛА загорелся завод в Редкино
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Подпольщик Лебедев заявил о настораживающих странностях в работе украинской ПВО

Координатор николаевского подполья обратил внимание на сообщения о поставках техники и работе военной логистики в разных регионах страны
Интересное

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, у которых полоса везения затянется до Нового года

Астролог Тамара Глоба составила подробный прогноз на вторую половину осени и декабрь, выделив три знака, чья жизнь кардинально изменится к лучшему благодаря мощной поддержке планет.
Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Темы
Новости России

Mash: капитан горящего танкера возле Сочи успел запросить эвакуацию

Капитан танкера Aframax Rio, который вспыхнул в акватории Черного...
Новости России

Том Круз случайно встретил россиян и рассказал им, что думает о стране

Пара из Красноярска случайно встретила на улице в Сеуле...
Новости России

Эксперт рассказал, где и чем сбили летевшие на Москву дроны

Значительное число беспилотников, пытавшихся атаковать Москву минувшей ночью, сбили...
Новости России

Коллеги биохакера Андрея Арбенина раскрыли детали его смерти

Смерть биохакера Андрея Арбенина могла носить криминальный характер, заявили...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Новости России

Волонтер объяснила странное поведение Усольцевых перед пропажей

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана...
Новости России

Пульмонолог призвал забыть о популярном способе лечения кашля у детей

Популярные домашние методы лечения кашля зачастую могут быть опасны...
Новости России

Военные отразили массированную атаку ВСУ на Москву

Минувшей ночью российские военные отбили массированную атаку украинских беспилотников...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье