Девушка из Карелии рассказала, как одолела медведя благодаря смелой тактике

Жительнице Карелии удалось спастись при встрече с агрессивным медведем благодаря смелой тактике, ее рассказ о пережитом опыте привели в группе «Наша жизнь — Meijän elaigu» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером в среду около села Ведлозеро. В тот день 25-летняя местная жительница гуляла с собакой. В какой-то момент она заметила, что букавально в паре метров от нее стоял лесной хищник. Он был агрессивен и стал бросаться на девушку.

«Я стала истошно кричать и визжать, пытаясь напугать медведя, а собака залилась лаем. Чтобы хоть как-то отбиться, я сама бросилась на него, имитируя атаку», — пояснила она.

Зверь несколько раз поднимался на задние лапы, затем он обошел девушку с питомцем по кругу. Они начали двигаться к дому, и медведь последовал за ними. Вскоре хищник свернул на соседний участок.

Местная жительница предупредила соседей о появлении опасного зверя. Также она сообщила об этом охотоведам и властям.