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Новости России

Военные рассказали, как беспилотникам удалось долететь до Омска

Никита Рязанцев
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Дроны, пытавшиеся атаковать Омскую область, могли запустить в другом российском регионе, заявил в беседе с «АиФ» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Накануне власти региона сообщили, что один из беспилотников достиг северного промышленного узла. На месте работали экстренные службы. Большую же часть БПЛА удалось сбить.

«До Омска дроны могли долететь из какого-нибудь другого региона, где их могли собрать, зарядить и направить на стратегические объекты», — сказал Липовой.

Со своей стороны, капитан первого ранга Василий Дандыкин согласился с его мнением о том, что расстояние от приграничных районов с Украиной до Омска слишком большое. Долететь оттуда украинские беспилотники вряд ли бы смогли.

«Технически дроны могут долететь, но их боевая часть будет небольшой, поскольку практически весь объем нагрузки уйдет на горючее», — пояснил он.

Собеседник издания считает, что речь может идти о стартовых площадках, которые находятся в других странах.

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