Сладков рассказал, как командиры относятся к солдатам на СВО

Российские командиры стараются жить в тех же условиях, что и простые солдаты, обратил внимание военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, речь идет не только о командирах рот, но и о комбригах и командующих полками.

«Я отмечаю близость командиров к своим солдатам. Почти всегда командиры размещаются в одних подвалах с личным составом, питаются в одних импровизированных столовых, справляют надобности в одних и тех же местах, умываются, моются в одних санитарных точках», — написал Сладков в «Максе».

По его мнению, такое отношение цементирует коллективы и позволяет лучше справляться с боевыми задачами.

Сладков также рассказал о развитии дистанционного лечения раненых, когда врач оказывает помощь советами по связи, а коптер сбрасывает необходимые медицинские средства и лекарства.

Журналист подчеркнул, что раненые сами ставят себе уколы, делают перевязки и принимают медикаменты. Если рядом есть товарищи, они помогают с уходом. Возвращаться в тыл часто рискованно, поэтому лучше оставаться в замаскированном укрытии и получать помощь дронами, добавил он.