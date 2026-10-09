Фото: t.me/mod_russia
Новости России

Сладков рассказал, как командиры относятся к солдатам на СВО

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Российские командиры стараются жить в тех же условиях, что и простые солдаты, обратил внимание военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, речь идет не только о командирах рот, но и о комбригах и командующих полками.

«Я отмечаю близость командиров к своим солдатам. Почти всегда командиры размещаются в одних подвалах с личным составом, питаются в одних импровизированных столовых, справляют надобности в одних и тех же местах, умываются, моются в одних санитарных точках», — написал Сладков в «Максе».

По его мнению, такое отношение цементирует коллективы и позволяет лучше справляться с боевыми задачами.

Сладков также рассказал о развитии дистанционного лечения раненых, когда врач оказывает помощь советами по связи, а коптер сбрасывает необходимые медицинские средства и лекарства.

Журналист подчеркнул, что раненые сами ставят себе уколы, делают перевязки и принимают медикаменты. Если рядом есть товарищи, они помогают с уходом. Возвращаться в тыл часто рискованно, поэтому лучше оставаться в замаскированном укрытии и получать помощь дронами, добавил он.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани газифицировано садоводство «Авангард» 
Следующая статья
«Яндекс» рассказал о повреждении дата-центров в Сасове и Калуге 
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Подпольщик Лебедев заявил о настораживающих странностях в работе украинской ПВО

Координатор николаевского подполья обратил внимание на сообщения о поставках техники и работе военной логистики в разных регионах страны
Интересное

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, у которых полоса везения затянется до Нового года

Астролог Тамара Глоба составила подробный прогноз на вторую половину осени и декабрь, выделив три знака, чья жизнь кардинально изменится к лучшему благодаря мощной поддержке планет.
Происшествия

Устроивший смертельное ДТП на Солотчинском мосту водитель был пьян 

Следователь полиции намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Новости России

Коц назвал причину задержания военного блогера «Рыбаря» в Черногории

Задержание основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории может...
Новости России

В семье участника СВО погибли пять человек в Хабаровском крае

Пожар в доме в Комсомольске-на-Амуре унес жизни матери и...
Новости России

В ФНС объяснили, почему дети стали получать письма от налоговой

Письма о необходимости заплатить налог получают дети, которые владеют...
Новости России

Познер резко ответил критикам после интервью о спецоперации

Журналист Владимир Познер заявил в беседе с НСН, что не ожидал...
Новости России

Девушка из Карелии рассказала, как одолела медведя благодаря смелой тактике

Жительнице Карелии удалось спастись при встрече с агрессивным медведем...
Новости России

Mash: капитан горящего танкера возле Сочи успел запросить эвакуацию

Капитан танкера Aframax Rio, который вспыхнул в акватории Черного...
Новости России

Том Круз случайно встретил россиян и рассказал им, что думает о стране

Пара из Красноярска случайно встретила на улице в Сеуле...
Новости России

Эксперт рассказал, где и чем сбили летевшие на Москву дроны

Значительное число беспилотников, пытавшихся атаковать Москву минувшей ночью, сбили...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье