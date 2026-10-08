В Москве пациентка обвинила врача в домогательствах во время УЗИ

Жительница Москва инициировала проверку в отношении сотрудника частной медицинской клиники, обвинив его в неправомерных действиях во время медицинского осмотра. Подробности инцидента стали известны из публикации канала SHOT.

По словам 32-летней пациентки, она обратилась в частное медучреждение для проведения ультразвукового исследования вен нижних конечностей после общего чекапа. В ходе процедуры, как утверждает женщина, специалист сначала водил датчиком по внутренней стороне бедра, а затем положил руку ей на ягодицу и сжал ее. На требование пациентки прекратить подобные действия медик ответил, что таким образом он проверял проходимость вен.

Дополнительную настороженность у девушки вызвало и общее поведение врача. Перед началом манипуляций он попросил ее раздеться ниже пояса и снять пиджак, мотивируя это тем, что одежду можно испачкать. Кроме того, специалист уточнил возраст пациентки, несмотря на то что эти данные были указаны в направлении, и сделал предположение о приеме ею противозачаточных.

Проанализировав ситуацию со знакомыми, Мария пришла к выводу, что описанные прикосновения не входят в стандартный протокол проведения УЗИ. На следующий день она подала официальное заявление в органы МВД, а также направила жалобу руководству клиники.

Спустя две недели состоялась встреча пациентки с администрацией медучреждения. Там заявили, что не намерены увольнять специалиста, имеющего 43-летний стаж работы, на основании всего лишь одной жалобы. При этом версия клиники относительно инцидента изменилась: теперь руководство утверждает, что врач придерживал пациентку за ягодицу исключительно потому, что она неустойчиво стояла на кушетке.

В настоящий момент Мария ожидает результатов проверки со стороны полиции и настаивает на отстранении врача от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств.

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