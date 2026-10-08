Изображение от freepik
Новости России

В Москве пациентка обвинила врача в домогательствах во время УЗИ

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жительница Москва инициировала проверку в отношении сотрудника частной медицинской клиники, обвинив его в неправомерных действиях во время медицинского осмотра. Подробности инцидента стали известны из публикации канала SHOT.

По словам 32-летней пациентки, она обратилась в частное медучреждение для проведения ультразвукового исследования вен нижних конечностей после общего чекапа. В ходе процедуры, как утверждает женщина, специалист сначала водил датчиком по внутренней стороне бедра, а затем положил руку ей на ягодицу и сжал ее. На требование пациентки прекратить подобные действия медик ответил, что таким образом он проверял проходимость вен.

Дополнительную настороженность у девушки вызвало и общее поведение врача. Перед началом манипуляций он попросил ее раздеться ниже пояса и снять пиджак, мотивируя это тем, что одежду можно испачкать. Кроме того, специалист уточнил возраст пациентки, несмотря на то что эти данные были указаны в направлении, и сделал предположение о приеме ею противозачаточных.

Проанализировав ситуацию со знакомыми, Мария пришла к выводу, что описанные прикосновения не входят в стандартный протокол проведения УЗИ. На следующий день она подала официальное заявление в органы МВД, а также направила жалобу руководству клиники.

Спустя две недели состоялась встреча пациентки с администрацией медучреждения. Там заявили, что не намерены увольнять специалиста, имеющего 43-летний стаж работы, на основании всего лишь одной жалобы. При этом версия клиники относительно инцидента изменилась: теперь руководство утверждает, что врач придерживал пациентку за ягодицу исключительно потому, что она неустойчиво стояла на кушетке.

В настоящий момент Мария ожидает результатов проверки со стороны полиции и настаивает на отстранении врача от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств.

18+

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Ряжске открыли мемориальную доску Алексею Филиппову, погибшему в ходе СВО
Следующая статья
В Госдуме призвали бизнес призвали усилить защиту дата-центров от дронов
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Интересное

Новолуние в Весах 10 октября принесет период иллюзий и самообмана

Влияние Новолуния в Весах традиционно связывают с темой партнерства. Весы — знак, ориентированный на гармонию, взаимодействие и поиск компромиссов.
Происшествия

В Рязанской области вечером 8 октября объявлена беспилотная опасность

В связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов власти и экстренные службы настоятельно рекомендуют жителям области строго соблюдать меры предосторожности.
Интересное

Квадрат Лилит и Нептуна: астрологи предупредили о периоде тумана и самообмана с 8 октября

8 октября 2026 года на астрологическом небосводе формируется один из самых коварных аспектов осени — напряженная квадратура между транзитной Лилит (Черной Луной) и Нептуном.
Медицина

Ремонтные работы в Рязанской ОКБ ведутся без прерывания оказания медицинской помощи

В перечень задач входит замена устаревших оконных конструкций и напольных покрытий, а также монтаж нового сантехнического оборудования.
Интересное

Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 9 октября 2026 года, таит в себе коварную астрологическую ловушку: это день, когда крайне легко принять желаемое за уже свершившийся факт.
Общество

Более 20 тысяч саженцев высадят в 170 общественных пространствах Рязани

Всего планируется озеленить 170 локаций, где появятся более 20 тысяч саженцев. Горожане увидят новые липы, сосны, спиреи, барбарис, черемуху, сирень и рябину.
Спорт

Трусова выиграла короткую программу на челленджере в Казахстане

В ее катании появились женственность и мягкость, которые органично дополнили привычную мощь и уверенность.
Общество

В Ряжске открыли мемориальную доску Алексею Филиппову, погибшему в ходе СВО

Алексей Филиппов посвятил службе в органах прокуратуры более двух десятилетий. Его карьерный путь начался с должности помощника прокурора Ряжского района, а вершиной стало руководство прокуратурой Сапожковского района.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье