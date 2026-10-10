Жительница поселка Сапожок ударила приятельницу бутылкой из-за спора о музыке

В Сараевском районе Рязанской области сотрудники полиции задержали 52-летнюю местную жительницу, которую подозревают в нападении на знакомую. Инцидент произошел во время застолья в гараже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как установили участковые, две давние приятельницы пришли в гости к 45-летнему мужчине. Хозяин убирался в гараже, но ради гостей решил отложить дела и организовать застолье прямо на месте. Вскоре между женщинами возник конфликт: 42-летняя гостья захотела включить музыку на портативной колонке, чтобы, по ее мнению, улучшить атмосферу. Вторая участница вечеринки была против, заявив, что музыка мешает общению.

Спор, разогретый алкоголем, перерос в угрозы. 52-летняя женщина пообещала расправиться с подругой, если та не выключит колонку. В ответ она услышала смех. Тогда злоумышленница схватила пустую бутылку из-под водки и ударила ею по голове обидчицу. Пострадавшая выбежала на улицу и самостоятельно вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали женщину с раной головы.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством). Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Степень тяжести вреда здоровью потерпевшей будет установлена после завершения ее лечения.