Рязанские футболисты проведут последние матчи сезона ЮФЛ Центр

Сегодня, 10 октября, рязанская футбольная академия проводит заключительный игровой день в рамках Юношеской футбольной лиги Центр. Этот день станет не только финальной точкой сезона, но и большим спортивным праздником для всех болельщиков.

Соперником рязанцев выступит команда СШОР №1 из Белгорода. Матчи пройдут в двух возрастных категориях: в 10:00 на поле выйдут команды 2011 года рождения, а в 13:00 стартует встреча среди игроков 2010 года.

Организаторы подготовили программу, которая выходит далеко за рамки футбольных баталий. Между матчами и на трибунах гостей ждут выступления ходулистов, анимация с матрёшками, игры в дартс и кольцеброс, работа DJ, а также сладкая вата. Кульминацией дня станет торжественное поздравление лучших игроков сезона.

Это последний матч и последний рывок для команд, поэтому поддержка трибун сейчас важна как никогда. Болельщиков призывают прийти семьями, взять с собой друзей и детей, чтобы вместе проводить сезон.

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