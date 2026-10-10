В Ростовской области прогремело более 50 взрывов, есть пострадавшие

Ночью ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Ростовскую область, есть пострадавшие, пишет SHOT.

«Двоим раненым помогли на месте, четверых доставили в больницы», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, в регионе прогремело более 50 взрывов. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что одному из раненных сделали экстренную операцию.

В Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов и частных строений, а также незаселенная новостройка в Батайске и два судна в Азове, сообщил глава региона.

На местах уже работают экстренные службы. Как отметил Слюсарь, ранее приостановленное движение по железнодорожному мосту было возобновлено. Всего за ночь в Ростовской области уничтожили более 100 украинских беспилотников.