Последние выходные ноября в Рязани пройдут с цирковым шоу, концертами и спектаклями для детей и взрослых. В программе – путешествие в «Зазеркалье», музыка разных эпох и праздничные мероприятия ко Дню матери. Собрали афишу на 28 и 29 ноября.

28 ноября, суббота

Рязанский государственный цирк

Цирковое шоу «Зазеркалье» (0+) – 12:00. Зрителей ждёт путешествие в таинственный замок, где зеркала обладают волшебной силой. В шоу задействованы обезьяны, морской лев, морские котики и королевские собаки, более 200 костюмов и 30 тонн декораций.

Рязанская филармония

Концерт «Музыка нас связала» (6+) – 17:00. Вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово» и солисты филармонии представят программу из популярных песен разных лет, рок-композиций, киномузыки, народных мелодий и классики.

Театр драмы

Музыкальная сказка «Дочь пирата» (0+) – 12:00. Маленькая Лили живёт на пиратском корабле вместе с отцом – грозным капитаном Жанном. Героям предстоит пережить морские приключения, встретиться с акулами и преодолеть немало опасностей.

Спектакль-променад «Дух театра» (6+) – 15:00. Зрителям предложат познакомиться с внутренней жизнью театра и побывать в тех местах, куда обычно не пускают публику. В стереонаушниках участники будут перемещаться по закулисью и сценам, взаимодействовать с реквизитом и примерять костюмы. Для посещения необходимо взять сменную обувь или надеть бахилы.

Лекция «Три жизни Фигаро» (16+) – 16:00. Театральный критик и историк театра Анастасия Иванова расскажет о судьбе французского драматурга Пьера-Огюстена Карона де Бомарше и его знаменитого героя. Участники узнают, как менялся образ Фигаро в разных произведениях и почему он стал отражением своего создателя. Организаторы предлагают поддержать атмосферу встречи яркой деталью в одежде или образом в стиле XVIII века.

Комедия «Севильский цирюльник» (16+) – 18:00. На сцене развернётся история о любви, ревности и хитроумных интригах. Цирюльник Фигаро помогает влюблённому графу добиться руки Розины, которую опекает ревнивый Бартоло.

29 ноября, воскресенье

Рязанский государственный цирк

Цирковое шоу «Зазеркалье» (0+) – 12:00. История о таинственном замке, волшебных зеркалах и путешествии во времени. В программе – цирковые номера, иллюзии, фокусы, выступления животных и масштабные декорации.

Театр драмы

Спектакль «История кота-убийцы» (6+). Постановка по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы» рассказывает о коте Таффи, который наблюдает за людьми и с юмором рассуждает об их привычках и переживаниях. Его история напомнит зрителям, что любовь не нужно заслуживать идеальным поведением.

Комедия «Джек» (12+) – 18:00. В одной семье накопилось немало проблем: родители переживают непростой период, дочь-подросток ищет поддержки, а любимая собака неожиданно пропадает. Героям предстоит разобраться в отношениях и понять, что действительно важно.

ДК «Приокский»

Мастер-класс «Создай свою мягкую игрушку!» (6+) – 12:30. Дети смогут самостоятельно сделать мягкую игрушку-подушку: выбрать детали, украсить будущего персонажа и набить его синтепоном. Сложные технические этапы помогут выполнить взрослые. Мастер-класс рассчитан на детей от пяти лет в сопровождении родителей.

Концерт «О маме с любовью…» (6+) – 13:00. Праздничную программу ко Дню матери подготовят юные артисты Дворца культуры «Приокский». На сцене прозвучат песни о маме и дружбе. Гостей ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов. Вход свободный.

Интерактивный спектакль «Когда сказка оживает» (0+) – 14:30. Маленькие зрители станут участниками русской народной сказки: вместе с героями будут считать животных, перебирать зёрнышки, играть и помогать спасать Петушка. В программе также хоровод, песенка и творческое задание. Представление рассчитано на детей от 1,5 до 4 лет и проходит в сопровождении родителей.