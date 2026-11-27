В ноябре в Солотче завершился капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей к санаторию «Сосновый бор». Протяжённость обновлённого участка превысила 2,5 километра. Объект принят в эксплуатацию управлением транспорта и дорожного хозяйства, сообщили в администрации Рязани.

В ходе работ дорожное полотно обновили полностью: специалисты укрепили основание проезжей части и уложили новый слой асфальтобетона. Помимо этого, благоустроили прилегающую территорию — для пешеходов оборудовали удобные тротуары, установили новые автобусные остановки и смонтировали уличное освещение.

Комплекс этих мер направлен на повышение транспортной доступности санатория и создание более комфортных и безопасных условий как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта.