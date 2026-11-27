Фитнес-резинки не способны полностью заменить штангу и силовые тренажеры, а попытки быстрее накачать мышцы с помощью самых тугих эспандеров могут закончиться травмами. Об этом рассказал доцент института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена Евгений Чепаков.

По словам специалиста, резиновые ленты подходят для домашних занятий, но их возможности отличаются от классического силового оборудования. Штанга обеспечивает постоянное сопротивление, которое спортсмен может точно регулировать, постепенно увеличивая или уменьшая вес.

Тренажеры дополнительно ограничивают траекторию движения. При правильном исходном положении человеку проще соблюдать технику выполнения упражнения.

Чем фитнес-резинки уступают штанге

Главное отличие эспандеров заключается в характере нагрузки. В начале упражнения сопротивление резинки небольшое, но по мере ее растяжения оно заметно увеличивается.

Из-за этого спортсмену сложнее развивать максимальную силу. По объяснению Евгения Чепакова, опытным атлетам не удастся полноценно заменить резиновыми лентами работу со штангой при выполнении упражнений с небольшим количеством повторений и максимальным усилием.

При этом у эспандеров есть свои преимущества. Они помогают развивать силовую выносливость и позволяют имитировать упражнения на блочных тренажерах.

Переменное сопротивление заставляет активнее работать небольшие мышцы, которые могут оставаться менее задействованными при классических упражнениях со штангой. Поэтому фитнес-резинки подходят начинающим спортсменам, женщинам и пожилым людям.

Почему нельзя начинать с тугих эспандеров

Одной из распространенных ошибок домашних тренировок эксперт назвал покупку резинок с максимальным сопротивлением в надежде быстрее получить результат.

Неподготовленные мышцы и связки могут не справиться с такой нагрузкой. Из-за сильного сопротивления человеку сложнее соблюдать правильную амплитуду движений. Это повышает риск травм, которые при игнорировании рекомендаций специалиста могут перейти в хроническую форму.

Для занятий дома Чепаков советует приобрести несколько эспандеров с разной степенью сопротивления. Перед тренировкой необходимо размять мышцы без использования спортивного инвентаря.

Первые упражнения следует выполнять с самыми легкими резинками. Увеличивать нагрузку нужно постепенно, ориентируясь на самочувствие и готовность организма.

Специалист рекомендует вести дневник тренировок. В нем можно отмечать качество сна, аппетит и желание заниматься спортом. Такие записи помогут отслеживать реакцию организма на физические нагрузки и оценивать прогресс.