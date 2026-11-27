В Рязани 4 декабря в 19:00 стартует финал Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН (12+). Мероприятие пройдёт на сцене Рязанского Дворца Молодёжи. Бесплатные пригласительные на него уже доступны на сервисе Кассы.ру.

За титул чемпиона лиги юбилейного сезона поборются пять команд: «Рука в синице» из Херсонской области, воронежская «А кто хороший?», «Сергевны» (Академия ФСИН, Рязань), «ЧСВ» (РГРТУ, Рязань) и «Собаки Павлова» (РязГМУ, Рязань).

Помимо основного финала зрителей ждёт традиционный Кубок Губернатора КВН. В нём примут участие лучшие рязанские команды, которые разыграют гранты на поездку на Международный Фестиваль КВН в Сочи. На Кубок заявлены «Мужская сборная филфака» (РГУ им. С.А. Есенина), «АПП» (Академия ФСИН), «Конь красный» (РГУ им. С.А. Есенина), «Полбатона» (РГРТУ) и детская сборная «Движение первых».

Ведущим вечера станет чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка» Руслан Шишкин.