В Рязани и Рязанском округе 27 ноября временно приостановили подачу отопления из-за повреждений на тепловых сетях. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Первое отключение произошло в 09:05. Без отопления остались дома по следующим адресам:

— 2-й Бульварный проезд, д. 2, 4, 6, 8;

— улица Большая, д. 90, 90 к. 1, 92, 98, 100, 104 к. 2, 106;

— улица Зеленая, д. 17, 19, 21, 23;

— Дядьковская средняя школа.

Еще одно повреждение обнаружили в районе дома № 10А на улице Интернациональной. В 09:20 специалисты приостановили подачу тепла в несколько зданий:

— улица Станкозаводская, д. 32, 32 к. 1, 32 к. 2;

— улица Интернациональная, д. 10А, 11А, 11Б, 11А к. 1, 11А к. 2.

Завершить ремонт на участке возле улицы Интернациональной планируют ориентировочно к 16:00.

В РМПТС предупредили, что перечень адресов может измениться. Информацию об отключениях передают управляющим компаниям, чтобы те оповещали жителей в домовых чатах.

Уточнить сведения можно по телефону МУП «РМПТС»: 55-05-86. О возобновлении отопления предприятие сообщит на официальном сайте и в социальных сетях.