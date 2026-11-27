Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что после прямой линии губернатора Павла Малкова городские службы получили несколько сотен обращений жителей. Вопросы распределят по профильным ведомствам, а заместители главы проконтролируют их отработку.

Полную сводку обращений подготовит МЦУ Рязани. Некоторые проблемы уже удалось решить, ещё по нескольким губернатор дал поручения непосредственно во время эфира.

В частности, в микрорайоне Канищево восстановили работу уличных светильников на улицах Колхозной, Советской и Хрюкина.

На остановках «Касимовское шоссе» и «Электросеть» убрали надписи. Повреждённые панели из поликарбоната заменят в 2027 году.

Во время прямой линии Павел Малков рассказал о развитии системы «Безопасный город». Сейчас в общественных местах Рязани установлено около 2700 камер видеонаблюдения. Их количество планируют увеличить, в том числе за счёт оборудования остановочных пунктов.

Что происходит с Московским шоссе

Реконструкция участка Московского шоссе выходит на завершающий этап. Подрядчик установил дорожное ограждение на отрезке от Михайловского шоссе до Вокзальной улицы.

В течение недели рабочие должны смонтировать перила на лестнице со стороны торгового центра «Полсинаут». Под мостом установят защитные экраны, которые будут препятствовать попаданию брызг на пешеходов. Для более быстрого отвода воды оборудовали дополнительные дождеприёмники.

Как изменится набережная у Кремля

Администрация Рязани подготовила проект благоустройства набережной возле Кремля и подала заявку на получение федерального финансирования в 2027 году.

Проект предусматривает укрепление берега, обновление пешеходных зон, установку ограждений, освещения и камер видеонаблюдения. Кроме того, планируется привести в порядок фонтан, лестницы, смотровые площадки и территорию возле памятника Сергею Есенину.