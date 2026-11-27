Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что украинские беспилотники могли запускать с кораблей и рыболовецких судов в Финском заливе. Ещё один возможный маршрут их пролёта — через страны Прибалтики. Своими версиями эксперт поделился с aif.ru после массированной атаки на Ленинградскую область в ночь на 27 ноября.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, российские средства ПВО уничтожили над областью 45 беспилотников. Ладожский мост не получил повреждений, однако движение по нему временно перекрывали. С переправы работали мобильные огневые группы.

Попов не исключил, что для организации атак могут использовать гражданские суда, в том числе рыболовецкие шхуны, находящиеся в Финском заливе. Кроме того, генерал-майор допустил, что беспилотники могут проходить через воздушное пространство прибалтийских государств.

Владимир Попов считает, что западные государства могут помогать Украине организовывать атаки беспилотников. Речь идёт прежде всего о предоставлении навигационной информации и данных, необходимых для планирования маршрутов.

«США могут предоставлять информацию, правда, не напрямую, а опосредованно через ту же Румынию или Польшу, англичан и немцев. Страны Запада имеют возможность информировать, предоставлять необходимое навигационное обеспечение, сопоставлять метеорологические условия и другие нюансы, чтобы пытаться преодолевать нашу систему ПВО», — заявил генерал-майор в комментарии aif.ru.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 318 украинских беспилотников самолётного типа.

В Ленинградской области после отражения атаки сообщили об отсутствии пострадавших и повреждений. Воздушную опасность в регионе отменили утром 27 ноября.