Скончался артист Русского духовного театра «ГЛАС» Владимир Мельников. О смерти актёра сообщил коллектив театра на официальном сайте.

Владимир Мельников окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС в 1986 году. До 2013 года он выступал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии и Московском драматическом театре на Перовской.

Последние годы артист посвятил работе в театре «ГЛАС». На его сцене он исполнил множество разноплановых ролей, в том числе Земляники в «Ревизоре», Гаврилы в «Селе Степанчикове…», Поэта в «Чёрной книге», Генерала и деда Николая Петровича в спектакле «Живы будем — не помрём!».

Мельникова отличали чувство юмора, артистическая органика и умение глубоко раскрывать характеры персонажей. Он участвовал и в сказочных постановках театра, которые полюбились юным зрителям.

За служение искусству и Отечеству актёр получил орден «За Заслуги перед Родиной и Отечеством» от Союза ветеранов Афганистана.

На счету Мельникова также работа в 39 фильмах и сериалах. Он снимался в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Кодекс чести».

Руководство и коллектив театра выразили соболезнования семье, родным и близким Владимира Мельникова. В театре отметили, что он навсегда останется для коллег примером преданности профессии и душевного тепла.

Дата, время и место отпевания и прощания с артистом станут известны позднее. Информацию обещали опубликовать на официальном сайте театра.