В Успенском соборе Рязанского кремля планируют установить специальную систему отопления, которая позволит регулировать температуру и влажность внутри здания. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил во время прямой линии 26 ноября.

По словам главы региона, речь идёт о прецизионном отоплении. Такая система позволит поддерживать необходимые параметры микроклимата в историческом здании.

«Мы не будем ставить чугунные батареи, чтобы потом неизвестно что было. Я мечтаю, что постою на службе в полностью обновлённом Успенском соборе. Если это будет холодное время года, то и в согретом тоже», — рассказал Павел Малков.

Губернатор рассчитывает, что реставрацию собора полностью завершат в 2027 году. Подрядчики практически восстановили наружные стены. Сейчас специалисты занимаются внутренними росписями и деревянным иконостасом.

В Рязанском кремле благоустроят набережную

Во время прямой линии Павел Малков рассказал и о планах по развитию территории Рязанского кремля.

Проект благоустройства участка набережной от памятника Сергею Есенину до Глебовской башни уже подготовили. На его реализацию регион получил финансирование при поддержке депутата Андрея Макарова. Начать работы рассчитывают в 2027 году.

Проект предусматривает обновление памятника, сквера и фонтана. Кроме того, на набережной появится дополнительный нижний уровень.

Ещё один проект охватывает территорию вдоль Трубежа и Оки от Рязанского кремля до Орехового озера. Его основа уже разработана, сейчас архитекторы дорабатывают стилистические решения.

Как пояснил губернатор, первоначально рассматривали вариант классической набережной. Теперь проект хотят сделать более уютным и органично вписать в природный ландшафт.