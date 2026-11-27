Главные события Рязани за 26 ноября: изменение меры пресечения Фролову и Смирнову, задержка 23 поездов, отключение воды и планы по созданию скейт-парка.

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В Рязани суд изменил меру пресечения фигурантам дела о вымогательстве Фролову и Смирнову, а также вынес приговор виновному в гибели подростка из-за падения футбольных ворот.

Непогода нарушила железнодорожное сообщение в регионе: в пути задержались 23 поезда, включая составы южного направления.

Депутаты гордумы утвердили поправки в Устав Рязани, а власти анонсировали появление «Города мастеров» и межсезонного скейт-парка.

10-летний рязанец Лев Захаров готовится выступить на этапе «Поединки» шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

Четверг, 26 ноября, принес жителям Рязани и области резонансные судебные решения, серьезные перебои в работе железной дороги и масштабные коммунальные отключения. На фоне последствий непогоды и ночной угрозы БПЛА региональные власти также утвердили поправки в главный документ города и представили новые проекты благоустройства.

Главными темами дня стали события в рязанских судах. На очередном заседании по громкому делу о вымогательстве суд изменил меру пресечения обвиняемым Фролову и Смирнову.

Приговор за гибель подростка и ночная угроза БПЛА

В этот же день была поставлена точка в другом тяжелом разбирательстве. В областном центре осудили виновного в гибели подростка из-за падения футбольных ворот.

Напряженным выдалось и начало суток: в 01:17 от РСЧС поступило предупреждение о беспилотной опасности. Позже ситуация стабилизировалась, и отбой беспилотной опасности объявили в Рязанской области ночью 26 ноября.

Задержка 23 поездов и отключение воды

Непогода серьезно ударила по транспортной системе региона. По последним данным, из-за непогоды 23 поезда задерживаются в пути в Рязанской области. Сбои в расписании затронули, в том числе, поезда южного направления.

С неудобствами столкнулись и жители областного центра: из-за крупных ремонтных работ МП «Водоканал города Рязани» масштабное отключение воды прошло 26 ноября сразу в нескольких районах города.

Новый Устав, «Город мастеров» и межсезонный скейт-парк

Депутаты Рязанской городской Думы утвердили документ, публичные слушания по которому прошли 10 ноября — в Рязани внесли изменения в Устав города.

Также стало известно о заметных переменах в городской среде и образовании. Рязанский автотранспортный техникум имени Живаго переедет с улицы Полевой в новый корпус на улице Мусоргского, а в Рязани появится «Город мастеров» с театром и исторической кузней.

Кроме того, по итогам личного приема граждан у вице-губернатора Артема Бранова объявили о развитии спортивной инфраструктуры: в Рязани появится межсезонный скейт-парк.

Рязанец в эфире шоу «Голос. Дети»

Позитивной новостью дня стал анонс телевизионного эфира с участием юного земляка. Уже 27 ноября 10-летний рязанец Лев Захаров выступит в Поединках шоу «Голос. Дети» на Первом канале.