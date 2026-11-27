С 1 декабря 2026 года в России вводится обязательная маркировка отдельных видов бакалейной продукции. Новые требования распространяются на упакованные рис, муку, крупы, бобовые и смеси для приготовления теста. Производители и импортёры должны будут наносить на такую продукцию специальные цифровые коды и передавать сведения о товарах в государственную систему мониторинга «Честный знак».
Изменения предусмотрены постановлением правительства РФ от 25 февраля 2026 года № 186. Документ расширяет перечень продуктов, которые подлежат обязательной маркировке.
Какие продукты попадут под маркировку
С 1 декабря специальные коды должны появиться на потребительских упаковках нескольких категорий бакалейной продукции.
В перечень вошли:
- рис, включая шлифованный, нешлифованный после удаления шелухи и дроблёный, за исключением необрушенного риса-сырца;
- пшеничная, ржаная, кукурузная, рисовая и другая мука;
- различные виды круп и зерновых продуктов;
- горох, нут, фасоль, чечевица и другие бобовые;
- гречиха, киноа и некоторые другие зерновые культуры;
- сухие смеси для приготовления теста и выпечки.
Конкретный перечень определяется кодами ТН ВЭД и ОКПД2, указанными в постановлении. Поэтому требование касается не абсолютно всех продуктов, которые покупатели привыкли относить к крупам и бакалее.
Кого коснутся новые требования
На первом этапе маркировка станет обязательной для производителей и импортёров. Они должны наносить на продукцию средства идентификации и передавать информацию о маркировке и вводе товаров в оборот в государственную систему.
Регистрация участников оборота соответствующей бакалейной продукции в «Честном знаке» началась ещё 1 марта 2026 года.
Для магазинов предусмотрен отдельный срок. Обязанность передавать сведения об обороте и выводе из оборота этой продукции наступит с 1 ноября 2027 года.
Таким образом, декабрьские изменения прежде всего затрагивают производителей и поставщиков, а не вводят новый порядок покупки продуктов для населения.
Что изменится для покупателей
Покупатели смогут встречать на упаковках риса, муки и других продуктов специальные коды Data Matrix. Они используются для идентификации товара и контроля его движения по цепочке поставок.
При этом постановление не устанавливает новых правил хранения круп в магазинах, требований к температуре и влажности торговых помещений или отдельного порядка продажи развесной продукции.
Нет оснований утверждать, что с 1 декабря продукты обязательно подорожают. Возможные изменения цен потребуют отдельного анализа затрат производителей и поставщиков.
Добавим, что обязательная маркировка бакалейной продукции вводится поэтапно. С 1 сентября 2026 года аналогичные требования начали действовать для другой группы товаров, в которую вошли макароны, мюсли, некоторые зерновые продукты, картофель быстрого приготовления и мёд.
Полная прослеживаемость каждой отдельной упаковки предусмотрена с 1 мая 2029 года. До этого система будет переходить к новым этапам учёта и передачи сведений об обороте продукции.