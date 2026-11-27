С 1 декабря 2026 года в России вводится обязательная маркировка отдельных видов бакалейной продукции. Новые требования распространяются на упакованные рис, муку, крупы, бобовые и смеси для приготовления теста. Производители и импортёры должны будут наносить на такую продукцию специальные цифровые коды и передавать сведения о товарах в государственную систему мониторинга «Честный знак».

Изменения предусмотрены постановлением правительства РФ от 25 февраля 2026 года № 186. Документ расширяет перечень продуктов, которые подлежат обязательной маркировке.

Какие продукты попадут под маркировку

С 1 декабря специальные коды должны появиться на потребительских упаковках нескольких категорий бакалейной продукции.

В перечень вошли:

рис, включая шлифованный, нешлифованный после удаления шелухи и дроблёный, за исключением необрушенного риса-сырца;

пшеничная, ржаная, кукурузная, рисовая и другая мука;

различные виды круп и зерновых продуктов;

горох, нут, фасоль, чечевица и другие бобовые;

гречиха, киноа и некоторые другие зерновые культуры;

сухие смеси для приготовления теста и выпечки.

Конкретный перечень определяется кодами ТН ВЭД и ОКПД2, указанными в постановлении. Поэтому требование касается не абсолютно всех продуктов, которые покупатели привыкли относить к крупам и бакалее.

Кого коснутся новые требования

На первом этапе маркировка станет обязательной для производителей и импортёров. Они должны наносить на продукцию средства идентификации и передавать информацию о маркировке и вводе товаров в оборот в государственную систему.

Регистрация участников оборота соответствующей бакалейной продукции в «Честном знаке» началась ещё 1 марта 2026 года.

Для магазинов предусмотрен отдельный срок. Обязанность передавать сведения об обороте и выводе из оборота этой продукции наступит с 1 ноября 2027 года.

Таким образом, декабрьские изменения прежде всего затрагивают производителей и поставщиков, а не вводят новый порядок покупки продуктов для населения.

Что изменится для покупателей

Покупатели смогут встречать на упаковках риса, муки и других продуктов специальные коды Data Matrix. Они используются для идентификации товара и контроля его движения по цепочке поставок.

При этом постановление не устанавливает новых правил хранения круп в магазинах, требований к температуре и влажности торговых помещений или отдельного порядка продажи развесной продукции.

Нет оснований утверждать, что с 1 декабря продукты обязательно подорожают. Возможные изменения цен потребуют отдельного анализа затрат производителей и поставщиков.

Добавим, что обязательная маркировка бакалейной продукции вводится поэтапно. С 1 сентября 2026 года аналогичные требования начали действовать для другой группы товаров, в которую вошли макароны, мюсли, некоторые зерновые продукты, картофель быстрого приготовления и мёд.

Полная прослеживаемость каждой отдельной упаковки предусмотрена с 1 мая 2029 года. До этого система будет переходить к новым этапам учёта и передачи сведений об обороте продукции.