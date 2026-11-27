Специалисты «Рязаньэнерго» устранили технологические нарушения в сетях 6–10 кВ, возникшие после циклона с мокрым снегом и шквалистым ветром. При этом энергетики продолжают выполнять индивидуальные заявки жителей, у которых сохраняются перебои с электричеством.

Речь идёт о сетях напряжением 0,4 кВ, которые непосредственно снабжают жилые дома. Бригады оперативно отрабатывают обращения потребителей.

К восстановительным работам привлекли более 300 специалистов и 130 единиц спецтехники. В Рязанскую область прибыли дополнительные бригады из соседних регионов.

Напомним, циклон пришёл в регион в ночь на 24 ноября. Мокрый снег и сильный ветер вызвали локальные нарушения в работе энергообъектов.

«Рязаньэнерго» призывает жителей соблюдать осторожность вблизи линий электропередачи. К оборванным проводам нельзя приближаться ближе чем на 8 метров. Самостоятельно восстанавливать электроснабжение запрещено.