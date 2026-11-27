В Московской области построят новую автомобильную дорогу, которая улучшит транспортное сообщение с Рязанской областью. Строительство начнут с участка от городского округа Люберцы до деревни Кошерово. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам премьера, Московской области дополнительно выделят около 10 млрд рублей на развитие опорных автомобильных магистралей. Часть этих средств направят на реализацию проекта дороги в направлении Рязанской области.

Мишустин уточнил, что работы начнут с участка между Люберцами и Кошерово. Других подробностей о сроках строительства и характеристиках будущей трассы он пока не привёл.

Ещё один проект, который получит федеральную поддержку, предусматривает строительство сквозной магистрали протяжённостью около 50 километров. Она соединит район Солнцево с городом Железнодорожным.

По словам Михаила Мишустина, новая трасса позволит разгрузить выезды из Москвы и направить транзитный транспорт в обход крупной агломерации с южного и юго-восточного направлений.

Глава правительства подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры должно идти параллельно с жилищным строительством в рамках программ комплексного развития территорий.

По его словам, новые магистрали помогут сократить издержки бизнеса и улучшить качество жизни жителей.